Ди Мария останется в Европе на следующий сезон

Вингер «Ювентуса» Анхель ди Мария планирует продолжить карьеру в Европе после завершения сезона.

По слухам, туринский клуб готов расстаться с аргентинцем летом, когда истечёт его действующий контракт, и сам 34-летний игрок не против вернуться на родину. Как информирует журналист Гастон Эдуль, ситуация обстоит несколько иначе: будущее ди Марии в «Ювентусе» ещё не определено, при этом чемпион мира планирует провести в Европе как минимум ещё один сезон.

Анхель ди Мария принял участие в 17 поединках «Ювентуса» в текущей кампании, отметившись тремя голами и пятью результативными передачами.