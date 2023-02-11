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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Погба прикладывает все усилия для скорейшего возвращения, но он пока недоступен»

11 Февраля 2023 • 16:33 Комментировать
Ювентус
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Фиорентина
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12.02 20:00

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии полузащитника Поля Погба, который продолжает залечивать травму. Напомним, француз не сыграл ни одной минуты за «старую синьору» после летнего возвращения из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

«Травма мениска – это очень серьёзное повреждение, после которого игроку очень сложно вернуться. Погба прикладывает все усилия для скорейшего возвращения, но пока он недоступен», – заявил Аллегри на пресс-конференции.

Напомним, в прошлом сезоне Погба из-за травм пропустил 20 матчей «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Поль Погба
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