Аллегри: «Погба прикладывает все усилия для скорейшего возвращения, но он пока недоступен»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии полузащитника Поля Погба, который продолжает залечивать травму. Напомним, француз не сыграл ни одной минуты за «старую синьору» после летнего возвращения из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

«Травма мениска – это очень серьёзное повреждение, после которого игроку очень сложно вернуться. Погба прикладывает все усилия для скорейшего возвращения, но пока он недоступен», – заявил Аллегри на пресс-конференции.

Напомним, в прошлом сезоне Погба из-за травм пропустил 20 матчей «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.