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Чемпионат Италии. Серия А

Данило согласился на продление контракта с «Ювентусом»

14 Февраля 2023 • 19:27 Комментировать
Ювентус
1:0
Фиорентина
окончен

Один из лидеров туринского «Ювентуса» Данило согласился на продление контракта с «бьянконери».

По информации известного журналиста Джанлуки ди Марцио, бразильский защитник согласовал с руководством клуба условие пролонгирования сделки, согласно которой новый контракт рассчитан до 2025 года с возможностью продления ещё на один сезон. Сообщается, что Данило не просил повышения, поэтому его зарплата останется прежней, отметив также и лидерский статус бразильца в раздевалке туринского гранда.

Напомним, что защитник выступает за «старую синьору» с 2019 года, проведя во всех турнирах 138 матчей и забив семь голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Данило
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