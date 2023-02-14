Данило согласился на продление контракта с «Ювентусом»

Один из лидеров туринского «Ювентуса» Данило согласился на продление контракта с «бьянконери».

По информации известного журналиста Джанлуки ди Марцио, бразильский защитник согласовал с руководством клуба условие пролонгирования сделки, согласно которой новый контракт рассчитан до 2025 года с возможностью продления ещё на один сезон. Сообщается, что Данило не просил повышения, поэтому его зарплата останется прежней, отметив также и лидерский статус бразильца в раздевалке туринского гранда.

Напомним, что защитник выступает за «старую синьору» с 2019 года, проведя во всех турнирах 138 матчей и забив семь голов.