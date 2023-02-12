Аллегри: «Мы провели неплохой матч»

В матче двадцать второго тура итальянского чемпионата Серии А туринский «Ювентус» в привычной, «аллегровской» манере переиграл «Фиорентину» благодаря одному-единственному голу, который записал на свой счет французский полузащитник Адриен Рабио. Наставник туринского клуба прокомментировал итоги игры.

- Неплохой матч, я доволен и должен поблагодарить ребят. Мы переживаем непростой момент. Но у нас есть цель, возрождаться. Мы хотим преуспеть и в Лиге Европы, подняться в чемпионате, - цитирует слова Аллегри juvenews.eu.

В следующем туре «Ювентус» сыграет на выезде со «Специей», это случится 19 февраля.