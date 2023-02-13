Барцальи: «Ювентус» не играет в красивый футбол, но это и не требуется»

В матче двадцать второго тура итальянского чемпионата Серии А туринский «Ювентус» в привычной, «аллегровской» манере переиграл «Фиорентину» благодаря одному-единственному голу. Бывший футболист туринского клуба Андреа Барцальи считает подобную манеру эффективной. Он напомнил, что Массимилиано Аллегри никогда никому и не обещал искрометный футбол.

- От этого футбола не захватывает дух, но этого и не требуется, тренеру нужно другое. Важны факты, а они в том, что сейчас, без своего штрафа в пятнадцать очков, «Ювентус» был бы вторым в чемпионате, - цитирует слова Барцальи fcinter1908.it.