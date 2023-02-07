В «Ювентусе» отреагировали на слухи о расторжении контракта Погба

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба не обсуждает с клубом прекращение сотрудничества.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о решении «Ювентуса» избавиться от француза, продолжающего восстановление после полученной в предсезонке травмы. Позднее сведения были опровергнуты авторитетными ресурсами, и теперь в «Ювентусе» подтвердили, что отпускать Погба никто не собирается: «Я могу опровергнуть эти истории – мы не планируем расторгать контракт Погба, – заявил директор Франческо Кальво, цитируемый инсайдером Фабрицио Романо. – Поль остаётся важным игроком для нас. Травмы – неотъемлемая часть футбола, но он хорошо показывает себя на тренировках. Мы ждём его возвращения на поле», – добавил Кальво.