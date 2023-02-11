Отец главного тренера «Ариса» считает, что клуб без проблем сможет выкупить Кокорина у «Фиорентины»

Николай Шпилевский, отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского, ответил на вопрос о будущем нападающего Александра Кокорина. Напомним, российский форвард арендован кипрским клубом у «Фиорентины».

«Александр очень впечатляет, впечатляют его мобильность, динамика, движение. Даже не верится, что это он и выполняет такой объем работы. С его мастерством он — определяющая фигура», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

По мнению эксперта, у «Ариса» не будет проблем с выкупом прав на Кокорина у «Фиорентины».

В текущем сезоне 31-летний Кокорин сыграл в 18 матчах чемпионата Кипра, в которых забил восемь мячей и записал в свой актив четыре результативные передачи.