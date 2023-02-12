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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» чудом удержал победу в матче с «Фиорентиной»

12 Февраля 2023 • 22:01 Комментировать (2)
Ювентус
1:0
Фиорентина
окончен

В 22-м туре Серии А встретились середняки «Ювентус» и «Фиорентина». Первый опасный момент создали туринцы, Филип Костич заставил поработать голкипера. В конце первого тайма прошел навес Анхеля ди Марии на дальнюю штангу, и после удара Адриена Рабио голкипер поймал мяч за ленточкой. После перерыва «старая синьора» забила снова, Костич вывел Душана Влаховича в штрафную, подсечка над вратарем, и мяч в сетке, но здесь был офсайд. Мойзе Кин едва не наказал соперника за оплошность в штрафной, но голкипер сыграл отлично. На 89-й минуте гости отыгрались, после неудачного выноса Гаэтано Кастровилли получил мяч и вколотил его в сетку. Масса просмотров спорного гола, и арбитр его не засчитал.

«Ювентус» победил со счетом 1:0 и взобрался на девятое место, «фиалки» - 13-е.

Протокол игры  
Ювентус1:0Фиорентина
(1:0) Рабио Адриен34'  
Щесны ВойцехДанило ЛуисБремер Глейсон  85'Алекс Сандро  19'Де Шильо МаттиаКостич Филип  88'Локателли МануэльРабио Адриен  2'Ди Мария Анхель 76' (Фаджоли Николо ( 76') Влахович Душан 65' (Кин Мойзе ( 65'  90') Кьеза Федерико 83' (Паредес Леандро ( 83')
Запасные: Ругани ДаниэлеАйлинг СамуэльПинсольо КарлоБарренечеа ЭнцоКуадрадо ХуанГатти ФедерикоПерин МаттиаСоуле МатиасБарбьери Томмазо
Терраччиано ПьетроДодо Домилсон 80' (Кабрал Артур ( 80') Миленкович НиколаРаньери ЛукаБираги КристианоБонавентура Джакомо  48' 80' (Терзич Алекса ( 80') Амрабат СофьянДункан Альфред  31' 61' (Кастровилли Гаэтано ( 61') Гонсалес Николас 80' (Сапонара Риккардо ( 80') Куаме КристианИконе Жонатан 65' (Йович Лука ( 65')
Запасные: Черофолини МикелеСиригу СальватореМартинес Лукас IIБьянко АлессандроБрекало ЙосипВенути Лоренцо
12 февраля. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина
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Комментарии (2)
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Bettega
12 Февраля 2023 в 22:05
Артур,накурился?
Bettega
12 Февраля 2023 в 22:04
чудом?????????
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