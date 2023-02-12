«Ювентус» чудом удержал победу в матче с «Фиорентиной»

В 22-м туре Серии А встретились середняки «Ювентус» и «Фиорентина». Первый опасный момент создали туринцы, Филип Костич заставил поработать голкипера. В конце первого тайма прошел навес Анхеля ди Марии на дальнюю штангу, и после удара Адриена Рабио голкипер поймал мяч за ленточкой. После перерыва «старая синьора» забила снова, Костич вывел Душана Влаховича в штрафную, подсечка над вратарем, и мяч в сетке, но здесь был офсайд. Мойзе Кин едва не наказал соперника за оплошность в штрафной, но голкипер сыграл отлично. На 89-й минуте гости отыгрались, после неудачного выноса Гаэтано Кастровилли получил мяч и вколотил его в сетку. Масса просмотров спорного гола, и арбитр его не засчитал.

«Ювентус» победил со счетом 1:0 и взобрался на девятое место, «фиалки» - 13-е.