Аллегри предположил, когда Погба вернётся в строй

Поль Погба ещё не играл за «Ювентус» после возвращения в клуб. Недавно француз попал в заявку на игру Серии А против «Монцы», но на поле не вышел. Впрочем, Погба ещё не полностью восстановился. В ходе субботней пресс-конференции главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри сообщил, что Поль всё ещё находится в лазарете. Также специалист предположил, когда француз вернётся в строй.

«Прямо сейчас я не могу точно сказать, когда он вернётся. Может, ему нужно будет около 20 дней, но точно я не знаю», - сказал Аллегри.

В воскресенье, 12 февраля, «Ювентус» сыграет против «Фиорентины».