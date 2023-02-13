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Чемпионат Италии. Серия А

Щесны: «Пощекотали нервы»

13 Февраля 2023 • 00:36 Комментировать
Ювентус
1:0
Фиорентина
окончен

В матче двадцать второго тура итальянского чемпионата Серии А туринский «Ювентус» в привычной, «аллегровской» манере переиграл «Фиорентину» благодаря одному-единственному голу. Польский вратарь Войцех Щесны доволен тем, что отстоял насухо - строго говоря, мяч в его ворота влетел, причем на последней минуте игры, но его после просмотра ВАР-а отменили.

- Когда выигрываешь с минимальным счетом, да еще и с аннулированным на последней минуте голом - это щекочет нервы . Но мы получили важные три очка, и это самое важное. Аннулированный гол? Я думал, что его отменили из-за фола, но оказалось, что из-за офсайда, - цитирует слова Щесны juvenews.eu. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Войцех Щесны
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