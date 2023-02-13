Щесны: «Пощекотали нервы»

В матче двадцать второго тура итальянского чемпионата Серии А туринский «Ювентус» в привычной, «аллегровской» манере переиграл «Фиорентину» благодаря одному-единственному голу. Польский вратарь Войцех Щесны доволен тем, что отстоял насухо - строго говоря, мяч в его ворота влетел, причем на последней минуте игры, но его после просмотра ВАР-а отменили.

- Когда выигрываешь с минимальным счетом, да еще и с аннулированным на последней минуте голом - это щекочет нервы . Но мы получили важные три очка, и это самое важное. Аннулированный гол? Я думал, что его отменили из-за фола, но оказалось, что из-за офсайда, - цитирует слова Щесны juvenews.eu.