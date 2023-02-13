Лучший игрок в истории сборной Сан-Марино восхищается Костичем

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Массимо Бонини, в свое время ставший легендой сборной Сан-Марино по футболу, высоко ценит выступления Филипа Костича в туринском клубе. Сербский нападающий перебрался в «Ювентус» летом прошлого года из немецкого «Айнтрахта».

- Костич - отличный игрок, который прекрасно чувствует себя в дуэлях один на один, он часто ассистирует и теперь даже еще и забивает. Мне нравится, что он умеет обострить ситуацию, отправить мяч в нужное место и создать там остроту, - цитирует слова Бонини juvenews.eu.

Массимо Бонини выступал за туринский клуб с 1981 по 1988 год.