Бывший спортивный директор «Фиорентины» советует Влаховичу остаться в «Ювентусе»

Спортивный директор «Лечче» Панталео Корвино посоветовал форварду «Ювентуса» Душану Влаховичу не покидать «старую синьору» в конце сезона, даже если команда не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов. Отметим, что именно Корвино в своё время позвал сербского нападающего в «Фиорентину», когда занимал там пост спортивного директора.

«Душан всё ещё молод. Я советую ему остаться в «Ювентусе», даже если команда не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов. «Ювентус» – это всегда «Ювентус», очень конкурентоспособная команда. После бури всегда наступает затишье», – цитирует Корвино Football Italia.

Напомним, ранее ходили слухи, что Влахович хочет покинуть «Ювентус» в конце сезона.