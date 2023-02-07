Миладинович: «Кокорин заслуженно перешёл в «Фиорентину»

Защитник «Сочи» Иван Миладинович поделился мнением о причинах провала нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в итальянском клубе. Напомним, что в настоящий момент 31-летний футболист выступает за кипрский «Арис» на правах аренды.

Сербский игрок убеждён, что Кокорин заслуженно был приглашён в команду итальянской Серии А, несмотря на то, что возможности проявить себя в «Фиорентине» россиянину так и не предоставили.

«Переход в «Фиорентину» — это было заслуженно, просто Саша не получил шансов. Он ещё мучился с травмами. На тот момент его конкурентом был Влахович, которого потом «Ювентус» купил за 80 миллионов», — цитирует Миладиновича РИА Новости.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» зимой 2021 года. В общей сложности за «фиалок» российский нападающий провёл 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

В текущем сезоне на счету Кокорина восемь голов и три ассиста в 18 встречах за «Арис».