Российский клуб интересовался Кайо Жорже, но «Ювентус» отказался от сделки

«Ювентус» не хочет расставаться с бразильским нападающим Кайо Жорже, несмотря на интерес к нему со стороны других клубов. В текущем сезоне 20-летний бразилец начал почаще выходить на поле, и к нему начали проявлять интерес заинтересованные его выступлениями скауты других клубов. В частности, в январе был интерес со стороны «Кальяри», «Салернитана» и «Гранада», а также со стороны некоего российского клуба, название которого итальянский репортер Николо Скири решил не сообщать. Однако всем им «Ювентус» последовательно отказал в возможности трансфера.

В текущем сезоне Кайо Жорже сыграл в девяти матчах, выходя в основном на замену. Его соглашение со «старой синьорой» рассчитано до 2026 года.