Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Италии. Серия А

Российский клуб интересовался Кайо Жорже, но «Ювентус» отказался от сделки

12 Февраля 2022 • 07:45 Комментировать (1)
Аталанта
...
Ювентус
2.90 3.40 2.45
13.02 22:45

«Ювентус» не хочет расставаться с бразильским нападающим Кайо Жорже, несмотря на интерес к нему со стороны других клубов. В текущем сезоне 20-летний бразилец начал почаще выходить на поле, и к нему начали проявлять интерес заинтересованные его выступлениями скауты других клубов. В частности, в январе был интерес со стороны «Кальяри», «Салернитана» и «Гранада», а также со стороны некоего российского клуба, название которого итальянский репортер Николо Скири решил не сообщать. Однако всем им «Ювентус» последовательно отказал в возможности трансфера.

В текущем сезоне Кайо Жорже сыграл в девяти матчах, выходя в основном на замену. Его соглашение со «старой синьорой» рассчитано до 2026 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Кайо Жорже
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТАЛАНТА ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Zenituwka
12 Февраля 2022 в 09:37
Или ЦСКА или Локо
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
12.02  17:00 Лацио ... Болонья 1.68 4.10 4.80
12.02  20:00 Наполи ... Интер Милан 2.70 3.45 2.55
12.02  22:45 Торино ... Венеция 1.48 4.30 7.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Февраля
09:04 · Италия. Серия Б
«Заинтересовал пример Инсинье» - Буффон также может отправиться в МЛС
08:55 · Италия. Серия А
Названы условия нового контракта Беннасера с «Миланом»
08:22 · Италия. Серия А
Немецкий скаут стал техническим директором «Дженоа»
07:45 · Италия. Серия А
Российский клуб интересовался Кайо Жорже, но «Ювентус» отказался от сделки 1
07:30 · Италия. Серия А
Джеко: «Я не хотел уходить из «Ромы»
02:14 · Италия. Серия А
Инсинье: «Из-за роста в меня не всегда верили»
00:35 · Италия. Серия А
Кулибали изъявил желание остаться в «Наполи»
11 Февраля
22:52 · Италия. Серия А
Игроки «Ромы» считают методы работы Моуринью старомодными 1
22:16 · Италия. Серия А
Тео Эрнандес назвал причины своего решения остаться в «Милане»
21:00 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» решил тоже побороться за Рюдигера слухи
19:22 · Италия. Серия А
​«Милан» объявил о продлении контракта с Тео Эрнандесом официально
19:13 · Италия. Серия А
Франческо Тотти стал новым амбассадором БК Mostbet
19:06 · Италия. Серия А
Спаллетти не нервничает перед игрой с «Интером»
18:19 · Италия. Серия А
​Игрок из Серии С ответил Моуринью
18:17 · Италия. Серия А
«Милан» согласовал с Ботманом условия личного контракта, но «Ньюкасл» и «Ювентус» ещё не выбыли из гонки
Все новости
Рекомендуем