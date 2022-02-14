Супергол Малиновского и поздняя развязка: «Аталанта» не удержала победу над «Ювентусом»

В центральном матче 25-го тура Серии А сошлись «Аталанта» и «Ювентус».

Всего месяц назад явным фаворитом матча «Аталанта» - «Ювентус» считались бы хозяева, но ударная трансферная кампания туринцев и слабая от бергамасков – уравняли шансы соперников. Да и форма у «Аталанты» не очень. Первый тур после паузы бергамаски неожиданно проиграли дома. Допустили кучу ошибок и влетели скромному «Кальяри». А «Юве» на кураже. Уверенная домашняя победа над «Вероной» добыта голами двух новичков – Влашича и Закария.

Естественно, Душан появился в стартовом составе и в Бергамо. Снова заиграл Дибала, нашлось место и Альваро Морате. Состав «Ювентуса» обретает завершённый вид и грозное трио нападения. А у «Аталанты» проблемы, выраженные хотя в травме Алексея Миранчука. И это не шутка, российский полузащитник в последнее время реально смотрелся лучше конкурентов за место в основе.

Зато в старте вышел Жереми Бога, которого почему-то называют заменой именно Миранчуку, хотя функционал на поле у них сильно разнится. Но наибольшая активность на первых минутах исходила как раз от Влаховича. За 15 минут Душан, проводивший свой сотый матч в Серии А, пробил по воротам раза четыре - головой, ногой, из любых позиций. Но особой опасности эти попытки не несли. А вот Пауло Дибала прибежал с фланга и должен был счёт открывать, но чуть-чуть недокрутил, пробив с 15 метров.

«Аталанта» очень долго разгонялась, но концовку тайма полностью оставила за собой. У хозяев самым активным был Муриэль. Сначала он заработал стандарт на границе штрафной площади и сам же его исполнил – неудачно. А затем колумбиец бил по пустым воротам после ошибки Щесны. Войцех столкнулся с Коопмейнерсом, но на «ленточке» его подстраховал подоспевший Лео Бонуччи.

Давление «Аталанты» не утихло и после перерыва. Диагональ Дзаппакосты нашла подключение Ремо Фройлера, а тот классно пробил под штангу. Но вот тут уже выручил Войцех Щесны. «Ювентус» долго приходил себя, ответив опасным ударом Влаховича после стандарта. Душан тоже пробил под стойку и тут тоже спас голкипер, вытянувший мяч в прыжке. Вроде весело шла игра, в обоюдных атаках носились команды, но счёт так и не получалось открыть.

Голы в итоге случились. И первый из них точно ждали не зря. Руслан Малиновский сам же заработал штрафной в 30 метрах от ворот и сам же его реализовал. Невероятный по силе и точности удар нанёс украинский полузащитник после того, как ему покатил Ремо Фройлер – 1:0. Минимальная победа позволила бы «Аталанте» обогнать «Ювентус» в турнирной таблице, но в компенсированное время праздник бергамаскам испортил Данило. Бразилец точным ударом замкнул кросс Пауло Дибалы от углового флага. Не дотерпели хозяева, не дотерпели.