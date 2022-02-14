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Чемпионат Италии. Серия А

Супергол Малиновского и поздняя развязка: «Аталанта» не удержала победу над «Ювентусом»

14 Февраля 2022 • 00:40 Комментировать (7)
Аталанта
1:1
Ювентус
окончен

В центральном матче 25-го тура Серии А сошлись «Аталанта» и «Ювентус».

Протокол игры  
Аталанта 1:1Ювентус
(1:0) Малиновский Руслан76'   
  90'Данило Луис (1:1)
Спортьелло МаркоТолой РафаэлДемирал МерихДжимсити Берат   36'Хатебур Ханс   36'Де Рон МартенФройлер РемоДзаппакоста Давиде  60' (Меле Йоаким (  60') Коопмейнерс ТеунБога Жереми  90' (Пашалич Марио (  90') Муриэль Луис  60' (Малиновский Руслан (  60')
Запасные: Дайчар МатевжСкальвини ДжорджиоПессина МаттеоМихэйлэ ВалентинПеццелла ДжузеппеРосси Франческо
Щесны ВойцехДанило Луис   38'Де Лихт Маттайс   75'Бонуччи Леонардо  79' (Куадрадо Хуан (  79') Де Шильо МаттиаМаккенни Уэстон  81' (Кин Мойзе (  81') Локателли МануэльРабио Адриен  86' (Мело Артур (  86') Дибала ПаулоВлахович Душан   42'Мората Альваро  86' (Аке Марли (  86')
Запасные: Ругани ДаниэлеАлекс СандроПинсольо КарлоЗакария ДенисПеллегрини ЛукаПерин МаттиаЖорже Кайо
13 февраля. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

Всего месяц назад явным фаворитом матча «Аталанта» - «Ювентус» считались бы хозяева, но ударная трансферная кампания туринцев и слабая от бергамасков – уравняли шансы соперников. Да и форма у «Аталанты» не очень. Первый тур после паузы бергамаски неожиданно проиграли дома. Допустили кучу ошибок и влетели скромному «Кальяри». А «Юве» на кураже. Уверенная домашняя победа над «Вероной» добыта голами двух новичков – Влашича и Закария.

Естественно, Душан появился в стартовом составе и в Бергамо. Снова заиграл Дибала, нашлось место и Альваро Морате. Состав «Ювентуса» обретает завершённый вид и грозное трио нападения. А у «Аталанты» проблемы, выраженные хотя в травме Алексея Миранчука. И это не шутка, российский полузащитник в последнее время реально смотрелся лучше конкурентов за место в основе.

Зато в старте вышел Жереми Бога, которого почему-то называют заменой именно Миранчуку, хотя функционал на поле у них сильно разнится. Но наибольшая активность на первых минутах исходила как раз от Влаховича. За 15 минут Душан, проводивший свой сотый матч в Серии А, пробил по воротам раза четыре - головой, ногой, из любых позиций. Но особой опасности эти попытки не несли. А вот Пауло Дибала прибежал с фланга и должен был счёт открывать, но чуть-чуть недокрутил, пробив с 15 метров.

«Аталанта» очень долго разгонялась, но концовку тайма полностью оставила за собой. У хозяев самым активным был Муриэль. Сначала он заработал стандарт на границе штрафной площади и сам же его исполнил – неудачно. А затем колумбиец бил по пустым воротам после ошибки Щесны. Войцех столкнулся с Коопмейнерсом, но на «ленточке» его подстраховал подоспевший Лео Бонуччи.

Давление «Аталанты» не утихло и после перерыва. Диагональ Дзаппакосты нашла подключение Ремо Фройлера, а тот классно пробил под штангу. Но вот тут уже выручил Войцех Щесны. «Ювентус» долго приходил себя, ответив опасным ударом Влаховича после стандарта. Душан тоже пробил под стойку и тут тоже спас голкипер, вытянувший мяч в прыжке. Вроде весело шла игра, в обоюдных атаках носились команды, но счёт так и не получалось открыть.

Голы в итоге случились. И первый из них точно ждали не зря. Руслан Малиновский сам же заработал штрафной в 30 метрах от ворот и сам же его реализовал. Невероятный по силе и точности удар нанёс украинский полузащитник после того, как ему покатил Ремо Фройлер – 1:0. Минимальная победа позволила бы «Аталанте» обогнать «Ювентус» в турнирной таблице, но в компенсированное время праздник бергамаскам испортил Данило. Бразилец точным ударом замкнул кросс Пауло Дибалы от углового флага. Не дотерпели хозяева, не дотерпели.

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Ювентус Аталанта
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
Стэтхэм на минималках
14 Февраля 2022 в 00:55
Матч норм, не фарт у нас, судейка у них, и Аллегри замены долго тянул - вот и результат.
venge
14 Февраля 2022 в 01:05
Да, с 70 минуты появилось ощущение, что команда сдаёт. Надо было менять ребят, а не тянуть. Ну и Щенсны мог бы и постараться вытащить.
Стэтхэм на минималках
14 Февраля 2022 в 01:10
Да просто как там называют такие удары, наклбол. Мяч летел ближе к центру и поменял траекторию уже ближе к штанге. Так вот очень сложно было бы
ЮвиК
14 Февраля 2022 в 00:47
Тот момент, когда чрезмерное желание Влаховича забить идет во вред его реализации. Хороший равный матч, приемлемый результат. Форца Юве.
sagittarius
14 Февраля 2022 в 00:45
Ну, не проиграли и хорошо. Почему Аллегри тянет с заменами, наверное только он сам может объяснить.
FORZAYOU
14 Февраля 2022 в 00:44
В целом хороший матч. Но пока ни одной победы с командами из первой четвёрки....
sagittarius
14 Февраля 2022 в 01:06
Аталанту как считать, из первой четвёрки она пока только теоретически )
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окончен Сассуоло 2:2 Рома 3.40 3.70 2.08
окончен Аталанта 1:1 Ювентус 2.90 3.30 2.50
14.02  22:45 Специя ... Фиорентина 4.00 3.80 1.89
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