Гендиректор «Аталанты»: «Де Лихт сыграл рукой - это удаление и пенальти»

В матче 25-го тура Серии А «Аталанта» расписала ничью с туринским «Ювентусом». После окончания встречи споры вызвал момент с попаданием мяча в руку защитника «старой синьоры» Маттайса де Лихта. По мнению гендиректора бергамасков Умберто Марино, судья должен был поставить пенальти в этом эпизоде.

«Де Лихт сыграл рукой. Это удаление и пенальти. Я считаю, что нужно разбирать такие моменты, а не отмалчиваться. Нужно серьезнее относиться к этому. Это удаление и пенальти, по-моему, все очевидно», - цитирует руководителя издание Football-Italia.

Матч завершился вничью со счетом 1:1.