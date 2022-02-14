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Чемпионат Италии. Серия А

Гендиректор «Аталанты»: «Де Лихт сыграл рукой - это удаление и пенальти»

14 Февраля 2022 • 11:20 Комментировать
Аталанта
1:1
Ювентус
окончен

В матче 25-го тура Серии А «Аталанта» расписала ничью с туринским «Ювентусом». После окончания встречи споры вызвал момент с попаданием мяча в руку защитника «старой синьоры» Маттайса де Лихта. По мнению гендиректора бергамасков Умберто Марино, судья должен был поставить пенальти в этом эпизоде.

«Де Лихт сыграл рукой. Это удаление и пенальти. Я считаю, что нужно разбирать такие моменты, а не отмалчиваться. Нужно серьезнее относиться к этому. Это удаление и пенальти, по-моему, все очевидно», - цитирует руководителя издание Football-Italia.

Матч завершился вничью со счетом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Маттайс де Лихт Умберто Марино
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