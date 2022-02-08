Кьеллини вылетел до марта

Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини получил травму в последнем матче своей команды против «Вероны», и теперь будет вынужден пропустить почти целый месяц. «Бьянконери» на своём официальном сайте сообщили, что у игрока легкая травма голени.

Таким образом, Кьеллини совершенно точно пропустит первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала». Участие итальянца в ответном матче, который пройдёт в Турине, тоже находится под сомнением.

Напомним, что прошлым летом Кьеллини исполнилось 37 лет. В матче против «Вероны», дебютными голами за «Ювентус» отметились новички клуба – Душан Влахович и Денис Закария.