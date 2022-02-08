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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеллини вылетел до марта

08 Февраля 2022 • 14:34 Комментировать
Аталанта
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Ювентус
2.70 3.35 2.55
13.02 22:45

Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини получил травму в последнем матче своей команды против «Вероны», и теперь будет вынужден пропустить почти целый месяц. «Бьянконери» на своём официальном сайте сообщили, что у игрока легкая травма голени.

Таким образом, Кьеллини совершенно точно пропустит первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала». Участие итальянца в ответном матче, который пройдёт в Турине, тоже находится под сомнением.

Напомним, что прошлым летом Кьеллини исполнилось 37 лет. В матче против «Вероны», дебютными голами за «Ювентус» отметились новички клуба – Душан Влахович и Денис Закария.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джорджо Кьеллини
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АТАЛАНТА ЮВЕНТУС
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