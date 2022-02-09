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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри заявил, что Перин и Бонуччи начнут в старте матч Кубка Италии против «Сассуоло»

09 Февраля 2022 • 17:46 Комментировать
Аталанта
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Ювентус
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13.02 22:45

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал об изменениях в составе в преддверии четвертьфинального матча Кубка Италии. По словам наставника, Леонардо Бонуччи и Маттиа Перин начнут игру с первых минут.

«Все игроки доступны, кроме Кьеллини, Бернардески и Кина. Бонуччи и Перин начнут матч в старте. Я ещё не определился с окончательным составом, тем не менее, я постараюсь сделать лучший выбор», – заявил Аллегри на пресс-конференции.

Напомним, что ранее «Ювентус» подписал двух новичков в трансферное окно – нападающего Душана Влаховича из «Фиорентины» и полузащитника Дениса Закарию из мёнхенгладбахской «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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