Аллегри заявил, что Перин и Бонуччи начнут в старте матч Кубка Италии против «Сассуоло»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал об изменениях в составе в преддверии четвертьфинального матча Кубка Италии. По словам наставника, Леонардо Бонуччи и Маттиа Перин начнут игру с первых минут.

«Все игроки доступны, кроме Кьеллини, Бернардески и Кина. Бонуччи и Перин начнут матч в старте. Я ещё не определился с окончательным составом, тем не менее, я постараюсь сделать лучший выбор», – заявил Аллегри на пресс-конференции.

Напомним, что ранее «Ювентус» подписал двух новичков в трансферное окно – нападающего Душана Влаховича из «Фиорентины» и полузащитника Дениса Закарию из мёнхенгладбахской «Боруссии».