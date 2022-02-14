Де Лихт: «Игры рукой не было, мяч попал в рёбра»

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт отреагировал на слова гендиректора «Аталанты» Умберто Марино. Функционер считает, что в эпизоде с ударом Жереми Бога голландец сыграл рукой, за что должен был получить красную карточку.

«Я был абсолютно спокоен в том эпизоде, ведь понимал, что мяч угодил в ребра. Игры рукой там не было, поэтому не переживал. Я выполнял свою работу, защищал наши ворота», - передает слова Маттайса Football-Italia.

Поединок в Бергамо завершился вничью – 1:1. На 76-й минуте счет открыл полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, а за гостей в компенсированное время отличился Данило.