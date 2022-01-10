Президент «Ювентуса» заразился коронавирусом

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли сдал положительный тест на коронавирус. Из-за болезни итальянец будет вынужден пропустить ближайший матч своей команды против миланского «Интера», который пройдет в среду на «Джузеппе Меацца» в рамках Суперкубка Италии.

По сообщениям итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио в «Твиттера», болезнь президента «Ювентуса» протекает бессимптомно, так как Аньелли был несколько раз вакцинирован.

По этой же причине Аньелли отсутствовал в выездном матче «Ювентуса» против «Ромы», который закончился победой туринцев со счетом 3:4.