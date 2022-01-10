Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Ювентуса» заразился коронавирусом

10 Января 2022 • 16:50 Комментировать
Аталанта
...
Ювентус
13.02 21:30

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли сдал положительный тест на коронавирус. Из-за болезни итальянец будет вынужден пропустить ближайший матч своей команды против миланского «Интера», который пройдет в среду на «Джузеппе Меацца» в рамках Суперкубка Италии.

По сообщениям итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио в «Твиттера», болезнь президента «Ювентуса» протекает бессимптомно, так как Аньелли был несколько раз вакцинирован.

По этой же причине Аньелли отсутствовал в выездном матче «Ювентуса» против «Ромы», который закончился победой туринцев со счетом 3:4.

Оценить новость
- 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Серия А Андреа Аньелли Суперкубок Италии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
АТАЛАНТА ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 18 минута Торино 0:0 Фиорентина 3.05 3.35 2.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Января
18:57 · Италия. Серия А
Андреа Конти переходит в «Сампдорию»
18:50 · Италия. Серия А
«Интер» уверен, что Брозович продлит контракт
18:43 · Италия. Серия А
«Милан» нашел альтернативы Ботману
18:33 · Англия. Премьер-лига
Кьеза и Кулушевски не перейдут в «Тоттенхэм» 2
18:30 · Италия. Серия А
«Интер» в поиске замены для Перишича
18:04 · Италия. Серия А
Белотти отклонил предложение из Саудовской Аравии 1
17:48 · Голландия. Эредивизие
«Наполи» нашел замену Инсинье в Нидерландах
17:19 · Италия. Серия А
«Интер» выкупит Корреа в феврале
16:50 · Италия. Серия А
Президент «Ювентуса» заразился коронавирусом
16:22 · Италия. Серия А
Пеллегри может продолжит карьеру в другом клубе Серии А
15:45 · Италия. Серия А
Осимхен может вернуться в строй на следующей неделе
15:13 · Италия. Серия А
Моуринью считает игроков «Ромы» «мягкими» и «слабыми» людьми 2
15:09 · Италия. Серия А
Кьеза выбыл до конца сезона 2
14:21 · Италия. Серия А
Делофеу похвалил свою команду после поражения 2:6
12:30 · Италия. Серия А
Иско не нужен «Фиорентине» 2
Все новости
Рекомендуем