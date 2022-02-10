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Чемпионат Италии. Серия А

После перехода в «Ювентус» Влахович порвал со своей подругой - популярной «инфлуенсершей»

10 Февраля 2022 • 02:22 Комментировать
Аталанта
...
Ювентус
2.70 3.40 2.60
13.02 22:45

Сербский нападающий Душан Влахович перебрался в «Ювентус» и готовит себя к самым амбициозным спортивным задачам. Ну а чтобы ничего не мешало мыслям о спорте и «старой синьоре», Влахович решил порвать с синьорой молодой. Как сообщает golssip.it, Влахович расстался со своей девушкой Мариасоле Польо - популярной в Италии блоггершей, или как принято еще называть людей с большим количеством подписчиков - «инфлуенсершей».

- В силу этих причин футболист прервал свои отношения с инфлуенсешей Мариасоле Польо - любовь, за которой следили полтора миллиона подписчиков... минус один: Влахович, - описывает конец «лав стори» источник.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
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АТАЛАНТА ЮВЕНТУС
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