После перехода в «Ювентус» Влахович порвал со своей подругой - популярной «инфлуенсершей»

Сербский нападающий Душан Влахович перебрался в «Ювентус» и готовит себя к самым амбициозным спортивным задачам. Ну а чтобы ничего не мешало мыслям о спорте и «старой синьоре», Влахович решил порвать с синьорой молодой. Как сообщает golssip.it, Влахович расстался со своей девушкой Мариасоле Польо - популярной в Италии блоггершей, или как принято еще называть людей с большим количеством подписчиков - «инфлуенсершей».

- В силу этих причин футболист прервал свои отношения с инфлуенсешей Мариасоле Польо - любовь, за которой следили полтора миллиона подписчиков... минус один: Влахович, - описывает конец «лав стори» источник.