Бога установил уникальный рекорд Серии А

Ивуарийский полузащитник «Аталанты» Жереми Бога сыграл почти весь матч против «Ювентуса», он покинул поле лишь в компенсированное время, будучи замененным. Для 25-летнего Бога это был сотый матч в Серии А, но интереснее другое - за эти сто матчей в Серии А Бога не получил ни разу хотя бы желтой карточки!

Это - уникальное достижение для полевого игрока в итальянском чемпионате, не имеющее аналогов. Правда, абсолютное большинство этих игр он провел в составе «Сассуоло», а в «Аталанту» он перебрался лишь в минувшем январе на правах аренды. В прошлом права на Бога принадлежали «Челси», но в период с 2015 по 2018 год он сыграл во всего лишь одном матче.