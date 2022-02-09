Мохамед Сиссоко: «Влахович чем-то напоминает мне Торреса»

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Мохамед Сиссоко заявил, что новичок «бьянконери» Душан Влахович напоминает ему Фернандо Торреса. Напомним, что ранее Сиссоко выступал с Торресом в составе «Ливерпуля».

«Я уверен, что Влахович получит большое удовлетворение от проведённого времени в Турине. Несмотря на то, что он молод, он является совершенным нападающим. У Влаховича есть голевое чутьё Давида Трезеге и скорость Фернандо Торреса. Я впечатлён его талантом», – цитирует Сиссоко Football Italia.

Напомним, что Влахович обошёлся «Ювентусу» в 81,60 миллионов евро. Он стал четвёртым самым дорогим футболистом в истории клуба.