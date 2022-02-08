Кьеллини будет вынужден пропустить пару-тройку матчей «Ювентуса»

У защитника туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини обнаружилось повреждение, которое может вынудить его пропустить пару-тройку матчей. Он точно не выйдет на поле в четверг в кубковом поединке с «Сассуоло», но не исключено, что ему придется пропустить и встречу с «Аталантой» в воскресенье.

Многое зависит от точного вердикта медиков - он станет известен после завтрашнего тщательного обследования футболиста. При худшем сценарии 37-летний оборонец будет вынужден пропустить такие важные матчи, как туринское дерби и сражение в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала», сообщает La Gazzetta Dello Sport.

В текущем сезоне Кьеллини сыграл в тринадцати матчах Серии А.