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Чемпионат Италии. Серия А

Для Сапаты из «Аталанты» сезон практически закончен

08 Февраля 2022 • 07:33 Комментировать
Аталанта
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Ювентус
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13.02 22:45

Дуван Сапата, нападающий «Аталанты», выбыл из строя на два три месяца. Это итоги травмы, полученной им в последнем матче бергамцев, в котором «Аталанта», вдобавок ко всему, еще и уступила «Кальяри» дома.

Сапата отсутствовал в течение почти двух месяцев, затем вышел на поле на 58-й минуте, но спустя четырнадцать минут получил травму и его также пришлось срочно менять - хорошо еще, что замены к тому моменту еще оставались. Впрочем, это не особо спасло ситуацию - команда проиграла.  

В текущем сезоне 30-летний колумбиец является главным бомбардиром своей команды, на его счету девять голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Дуван Сапата
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АТАЛАНТА ЮВЕНТУС
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