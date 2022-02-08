Для Сапаты из «Аталанты» сезон практически закончен

Дуван Сапата, нападающий «Аталанты», выбыл из строя на два три месяца. Это итоги травмы, полученной им в последнем матче бергамцев, в котором «Аталанта», вдобавок ко всему, еще и уступила «Кальяри» дома.

Сапата отсутствовал в течение почти двух месяцев, затем вышел на поле на 58-й минуте, но спустя четырнадцать минут получил травму и его также пришлось срочно менять - хорошо еще, что замены к тому моменту еще оставались. Впрочем, это не особо спасло ситуацию - команда проиграла.

В текущем сезоне 30-летний колумбиец является главным бомбардиром своей команды, на его счету девять голов.