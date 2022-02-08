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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» может пригласить Пелле вместо травмированного Сапаты

08 Февраля 2022 • 15:31 Комментировать
Аталанта
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Ювентус
2.75 3.40 2.55
13.02 22:45

Итальянская «Аталанта» всерьёз рискует лишиться своего основного нападающего Душана Сапаты на весь остаток сезона. По сообщениям Football Italia, футболист пропустит около трех месяцев и может вернуться лишь в мае.

Из-за этого итальянский клуб собирается пригласить Грациано Пелле, который на данный момент находится в статусе свободного агента. Напомним, что ранее нападающий был основным в сборной Италии под руководством Антонио Конте. Последним клубом Пелле была «Парма», которая сейчас выступает во втором дивизионе.

Ранее Грациано также выступал за «Саутгемптон», откуда спустя два сезона перебрался в клуб из чемпионата Китая.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Грациано Пелле Дуван Сапата
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АТАЛАНТА ЮВЕНТУС
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