«Аталанта» может пригласить Пелле вместо травмированного Сапаты

Итальянская «Аталанта» всерьёз рискует лишиться своего основного нападающего Душана Сапаты на весь остаток сезона. По сообщениям Football Italia, футболист пропустит около трех месяцев и может вернуться лишь в мае.

Из-за этого итальянский клуб собирается пригласить Грациано Пелле, который на данный момент находится в статусе свободного агента. Напомним, что ранее нападающий был основным в сборной Италии под руководством Антонио Конте. Последним клубом Пелле была «Парма», которая сейчас выступает во втором дивизионе.

Ранее Грациано также выступал за «Саутгемптон», откуда спустя два сезона перебрался в клуб из чемпионата Китая.