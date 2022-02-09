«Ювентус» продолжит сотрудничество с Куадрадо

Сторона колумбийского латераля Хуана Куадрадо договорилась с боссами «Ювентуса» о сохранении прописки в Турине.

Сообщается, что футболисту и его агенту пришлось пойти на ряд уступок, дабы продолжить защищать чёрно-белые цвета. Например, СМИ сообщали, что в переговорах сторона Куадрадо надеялась выбить трёхлетний контракт, когда менеджеры «Ювентуса» согласились лишь на соглашение по схеме 1+1.

Также, пресса заявляла, что Хуан Куадрадо вошёл в список тех футболистов, чья зарплата в Турине снизится на 15%.

В сезоне 2021/22 колумбиец провёл 22 игры, в которых забил 5 раз.