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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» продолжит сотрудничество с Куадрадо

09 Февраля 2022 • 21:11 Комментировать
Аталанта
...
Ювентус
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13.02 22:45

Сторона колумбийского латераля Хуана Куадрадо договорилась с боссами «Ювентуса» о сохранении прописки в Турине. 

Сообщается, что футболисту и его агенту пришлось пойти на ряд уступок, дабы продолжить защищать чёрно-белые цвета. Например, СМИ сообщали, что в переговорах сторона Куадрадо надеялась выбить трёхлетний контракт, когда менеджеры «Ювентуса» согласились лишь на соглашение по схеме 1+1.

Также, пресса заявляла, что Хуан Куадрадо вошёл в список тех футболистов, чья зарплата в Турине снизится на 15%.

В сезоне 2021/22 колумбиец провёл 22 игры, в которых забил 5 раз. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Хуан Куадрадо
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АТАЛАНТА ЮВЕНТУС
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