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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Это будет хороший поединок»

13 Февраля 2022 • 10:00 Комментировать
Аталанта
...
Ювентус
2.85 3.40 2.45
Через 10 ч. 22 мин.

Сегодня «Ювентус» сразится с «Аталантой» - своим прямым конкурентом за место в зоне Лиги чемпионов. Массимилиано Аллегри, главный тренер туринского суперклуба, поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка. По его словам, матч будет важным, но не определяющим, ведь до конца сезона еще более дюжины туров.

- Это будет прямое противостояние за четвертое место. Игра важна, но все же не решающий поединок. «Аталанта» огорчена вылетом из Кубка и будет стараться отыграться. Она заслуживает место в топ-4 и мы должны будем постараться, чтобы быть на уровне, - цитирует Аллегри Football Italia.

«Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице с 45 очками после 24 матчей, у «Аталанты» 43 очка, но после 23 матчей.

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Ювентус Аталанта Массимилиано Аллегри
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АТАЛАНТА ЮВЕНТУС
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13.02  20:00 Сассуоло ... Рома 3.10 3.60 2.27
13.02  22:45 Аталанта ... Ювентус 2.70 3.55 2.55
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