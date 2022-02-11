Дель Пьеро сравнил нынешний «Ювентус» с той командой, которая доходила до финала Лиги чемпионов в 2017 году

Легендарный нападающий туринского «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро провёл параллели между нынешним составом «бьянконери» и той командой, которая в 2017 году доходила до финала Лиги чемпионов.

«Я вижу схожесть между этим составом и тем, который проходил в финал Лиги чемпионов в 2017 году. У них есть Дибала, центральный нападающий, а также Мората, играющий слева, как это делал Манджукич в том составе», – поделился впечатлениями Дель Пьеро в интервью Football Italia.

Напомним, что в 2017 году «Ювентус» под руководством Массимилиано Аллегри дошёл до финала Лиги чемпионов в Кардиффе, где уступил мадридскому «Реалу» со счётом 1:3.