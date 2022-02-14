Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри рассказал, кто станет чемпионом Италии

14 Февраля 2022 • 08:04 Комментировать
Аталанта
1:1
Ювентус
окончен

В матче 25-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» на выезде встречался с «Аталантой». Поединок завершился вничью со счетом 1:1. Команды обменялись голами в последние 20 минут встречи.

«Мы бы огорчились, если бы проиграли, ведь показали хороший футбол. Получилось заработать один балл и продлить серию без поражений. Безусловно, мы настраивались на победу, но нам противостоял сильный соперник.

Скудетто? Я еще в сентябре сказал, что чемпионом станет «Интер». У них сейчас самый сильный состав. В данный момент они превосходят нас», - цитирует тренера Football-Italia.

По итогам 25 туров «Юве» занимает четвертое место в таблице Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Массимилиано Аллегри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
14.02  22:45 Специя ... Фиорентина 4.00 3.80 1.89
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Февраля
11:20 · Италия. Серия А
Гендиректор «Аталанты»: «Де Лихт сыграл рукой - это удаление и пенальти»
11:03 · Италия. Серия А
Кокорин может остаться в «Фиорентине» до конца сезона
09:57 · Италия. Серия А
Недвед: «Мората - самое важное звено в трио с Дибалой и Влаховичем»
09:11 · Италия. Серия А
Бога установил уникальный рекорд Серии А
09:09 · Италия. Серия А
Ханданович подпишет новый контракт с «Интером»
09:02 · Англия. Премьер-лига
«Мне плевать на деньги»: Наингголан рассказал, что отказал «Ювентусу» и «Челси»
08:34 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет увести полузащитника у Моуринью
08:20 · Италия. Серия А
Де Лихт выразил удивление голом Малиновского
08:04 · Италия. Серия А
Аллегри рассказал, кто станет чемпионом Италии
13 Февраля
23:05 · Италия. Серия А
Моуринью обратился к журналистам после матча с «Сассуоло» - ранее в прессу слили его скандальную речь
22:39 · Италия. Серия А
«Ювентус» укажет на дверь Рабио и Алексу Сандро 1 слухи
22:15 · Италия. Серия А
«Аталанта» - «Ювентус» - 1:1 (закончен)
21:58 · Италия. Серия А
«Рома» успела уйти от поражения в матче с «Сассуоло»
21:39 · Италия. Серия А
Депая сватают в «Наполи» 1 слухи
20:35 · Италия. Серия А
Стало известно, почему Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч Серии А
Все новости
Рекомендуем