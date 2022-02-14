Аллегри рассказал, кто станет чемпионом Италии

В матче 25-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» на выезде встречался с «Аталантой». Поединок завершился вничью со счетом 1:1. Команды обменялись голами в последние 20 минут встречи.

«Мы бы огорчились, если бы проиграли, ведь показали хороший футбол. Получилось заработать один балл и продлить серию без поражений. Безусловно, мы настраивались на победу, но нам противостоял сильный соперник.

Скудетто? Я еще в сентябре сказал, что чемпионом станет «Интер». У них сейчас самый сильный состав. В данный момент они превосходят нас», - цитирует тренера Football-Italia.

По итогам 25 туров «Юве» занимает четвертое место в таблице Серии А.