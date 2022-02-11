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Чемпионат Италии. Серия А

Диего Коста мог перейти в «Аталанту»

11 Февраля 2022 • 15:46 Комментировать
Аталанта
...
Ювентус
2.90 3.40 2.40
13.02 22:45

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» и «Челси» Диего Коста в январе мог оказаться в Серии А, где в его услугах была заинтересована «Аталанта». Сообщается, что главный тренер команды Джанпьеро Гасперини в последний момент отказался от этой идеи из-за проблем с характером игрока.

Напомним, что «Аталанта» вполне возможно лишилась своего основного нападающего Дувана Сапаты до конца нынешнего сезона. Ранее с переходом в команду Гасперини связывали итальянского форварда Грациано Пелле, который ранее выступал в Англии за «Саутгемптон», но трансфер так и не состоялся.

На данный момент «Аталанта» борется за попадание в топ-4 Серии А.

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Аталанта Диего Коста
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АТАЛАНТА ЮВЕНТУС
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