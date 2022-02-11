Диего Коста мог перейти в «Аталанту»

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» и «Челси» Диего Коста в январе мог оказаться в Серии А, где в его услугах была заинтересована «Аталанта». Сообщается, что главный тренер команды Джанпьеро Гасперини в последний момент отказался от этой идеи из-за проблем с характером игрока.

Напомним, что «Аталанта» вполне возможно лишилась своего основного нападающего Дувана Сапаты до конца нынешнего сезона. Ранее с переходом в команду Гасперини связывали итальянского форварда Грациано Пелле, который ранее выступал в Англии за «Саутгемптон», но трансфер так и не состоялся.

На данный момент «Аталанта» борется за попадание в топ-4 Серии А.