Миранчука не включили в заявку на матч с «Ювентусом»

Полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук пропустит матч против «Ювентуса», который состоится в воскресенье. Это стало понятным после того, как в командном «Твиттере» был обнародован заявочный лист «Аталанты», состоящий из двадцати игроков. Фамилии 26-летнего Миранчука среди них нет. Этот матч он будет вынужден пропустить из-за травмы, которую получил около двух недель тому назад.

В текущем сезоне на счету Миранчука шестнадцать проведенных матчей, в них ему удалось забить один гол и дважды удачно ассистировать своим партнерам. Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года, ранее он защищал цвета московского «Локомотива».