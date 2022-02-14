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Чемпионат Италии. Серия А

Де Лихт выразил удивление голом Малиновского

14 Февраля 2022 • 08:20 Комментировать
Аталанта
1:1
Ювентус
окончен

В рамках 25-го тура чемпионата Италии «Аталанта» расписала мировую с туринским «Ювентусом» - 1:1. Дальним голом в составе бергамасков отметился полузащитник Руслан Малиновский.

Центральный защитник «старой синьоры» Маттайс де Лихт прокомментировал мяч, который забил украинец.

«Был уверен, что он не станет пробивать оттуда. После игры даже поинтересовался, как у него вышло нанести такой удар. Никогда бы не подумал, что Малиновский сможет забить с такой позиции», - приводит слова голландца Football-Italia.

После этого матча «Ювентус» идет четвертым в таблице Серии А, а «Аталанта» находится на пятом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аталанта Руслан Малиновский Маттайс де Лихт
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