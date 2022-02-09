«Ювентус» хочет продлить контракт с де Шильо

Туринский «Ювентус» намерен продлить контракт со своим правым защитником Маттиа де Шильо. Итальянский журналист Джанлука ди Марцио сообщает, что в ближайшие дни руководство «бьянконери» проведёт встречу с агентом футболиста, где будет обсуждаться возможное продление соглашения до 2025 года.

Отметим, что в этом сезоне де Шильо под руководством Массимилиано Аллегри чаще стал появляться на поле. Напомним, прошлую кампанию итальянский футболист провёл, выступая на правах аренды за французский «Лион».

В стане «бьянконери» де Шильо оказался летом 2017 года, когда перешёл из своего родного «Милана».