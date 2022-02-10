Джовинко сравнил футболку «Сампдории» с первым поцелуем

Заокеанская одиссея нападающего Себастьяна Джовинко подошла к концу, после семи лет выступлений в МЛС он возвращается в родную Италию. Правда, далеко не в «Ювентус», из которого он когда-то уходил, а в «Сампдорию». Но это не мешает Джовинко наслаждаться моментом - он словно переживает первую любовь.

- Какие эмоции, Генуя, я никогда не подумал бы! Я наслаждаюсь историей, которая окутывает этот клуб, на первой же тренировке у нас с ребятами возникла полная гармония. Надеть эту футболку в первый раз - это как впервые поцеловаться. А когда я вышел на «Марасси», то почувствовал, как забилось сильнее сердце. Моя «Сампдория», - приводит слова Джовинко itasportpress.it.