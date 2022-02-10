Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Италии. Серия А

Джовинко сравнил футболку «Сампдории» с первым поцелуем

10 Февраля 2022 • 14:04 Комментировать
Милан
...
Сампдория
1.40 4.80 7.60
13.02 14:30

Заокеанская одиссея нападающего Себастьяна Джовинко подошла к концу, после семи лет выступлений в МЛС он возвращается в родную Италию. Правда, далеко не в «Ювентус», из которого он когда-то уходил, а в «Сампдорию». Но это не мешает Джовинко наслаждаться моментом - он словно переживает первую любовь.

- Какие эмоции, Генуя, я никогда не подумал бы! Я наслаждаюсь историей, которая окутывает этот клуб, на первой же тренировке у нас с ребятами возникла полная гармония. Надеть эту футболку в первый раз - это как впервые поцеловаться. А когда я вышел на «Марасси», то почувствовал, как забилось сильнее сердце. Моя «Сампдория», - приводит слова Джовинко itasportpress.it.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Себастьян Джовинко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН САМПДОРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Февраля
14:16 · Италия. Серия А
Ветеран «Интера» подстёгивает «нерадзурри» взять реванш у «Милана» в кубковом матче
14:09 · Италия. Серия А
«Езжайте играть в Серию С, если у вас нет характера»: Раскрыта речь Моуринью игрокам «Ромы» после поражения от «Интера»
14:04 · Италия. Серия А
Джовинко сравнил футболку «Сампдории» с первым поцелуем
13:28 · Италия. Кубок
Леау назвал цель «Милана» в Кубке Италии
13:20 · Италия. Серия А
«Реал» нашёл нового вратаря в Серии А
11:38 · Италия. Кубок
Кокорин - в заявке «Фиорентины» на кубковый матч с «Аталантой»
09:43 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов подписать одного из лидеров «Милана» 2
09:30 · Италия. Серия А
Названы новые условия контракта Эрнандеса с «Миланом»
09:24 · Россия. Премьер-лига
Клуб Серии А нацелился на полузащитника «Спартака»
08:51 · Италия. Серия А
«Барселона» не вела переговоров с Брозовичем
08:21 · Италия. Серия А
Моуринью: «В АПЛ Санчес был не в своей тарелке, в «Интере» он счастлив»
07:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» интересуются Милинковичем-Савичем
07:38 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, футболки какого клуба - самые продаваемые в мире 3
06:53 · Италия. Серия А
Снейдер включен в «Зал славы «Интера»
02:28 · Италия. Кубок
Сарри: «Мы были выключены из игры»
Все новости
Рекомендуем