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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» объявил о продлении контракта с Тео Эрнандесом официально

11 Февраля 2022 • 19:22 Комментировать
Милан
...
Сампдория
1.40 4.80 7.50
13.02 14:30

«Милан» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с Тео Эрнандесом. 24-летний футболист поставил подпись под трудовым договором, рассчитанным до конца июня 2026 года.

За «Милан» Тео Эрнандес играет с сезона 2019/2020. За это время во всех соревнованиях футболист провёл 108 матчей. На счету футболиста 19 голов и 21 результативный пас на партнёра.

На текущий момент «Милан» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда Стефано Пиоли проведёт в воскресенье, 13 февраля – против «Сампдории».

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Милан Тео Эрнандес
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