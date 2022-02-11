«Милан» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с Тео Эрнандесом. 24-летний футболист поставил подпись под трудовым договором, рассчитанным до конца июня 2026 года.

За «Милан» Тео Эрнандес играет с сезона 2019/2020. За это время во всех соревнованиях футболист провёл 108 матчей. На счету футболиста 19 голов и 21 результативный пас на партнёра.

На текущий момент «Милан» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда Стефано Пиоли проведёт в воскресенье, 13 февраля – против «Сампдории».