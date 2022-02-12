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Чемпионат Италии. Серия А

Кесси мог перебраться в «Барселону» ещё прошлым летом, но не убедил Кумана

12 Февраля 2022 • 22:03 Комментировать
Милан
...
Сампдория
1.40 4.90 7.80
Через 14 ч. 45 мин.

Полузащитник «Милана» Франк Кесси мог стать игроком «Барселоны» еще год тому назад, на него пытались обратить внимание Рональда Кумана скауты «Барселоны», но голландца не впечатлили качества Кесси. Он не стал настаивать на трансфере, сочтя, что Кесси недостаточно техничен для «Барселоны», сообщает Football Espana.

В итоге и сам Куман оказался «недостаточно техничным» для «блауграны», и в ноябре прошлого года его уволили. А разговоры о приобретении Кесси возобновились с новой силой. Хави Эрнандес, нынешний тренер «Барселоны», в отличие от Кумана высоко ценит ивуарийского игрока, считая его достойной альтернативой для Серхио Бускетса, который слишком часто уже не успевает за динамикой современной игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Франк Кесси
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