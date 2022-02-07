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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли изъявил желание провести в «Милане» всю карьеру

07 Февраля 2022 • 22:41 Комментировать
Милан
...
Сампдория
1.40 4.80 7.50
13.02 14:30

На фоне последних успехов «Милана» на внутренней арене и прогресса команды под руководством Стефано Пиоли, наставник отметился еще одним оптимистичным высказыванием. Он изъявил желание всю свою карьеру провести на нынешней должности, став культовой особой для клуба.

«Конечно, мне бы хотелось остаться здесь навсегда. Но Вы ведь сами прекрасно понимаете, что футбол полон непредсказуемости и неожиданных поворотов судьбы. Пока что я могу об этом только говорить», - цитирует итальянца издание Calciomercato.

Отметим, что действующий трудовой договор Пиоли с «Миланом» рассчитан до середины 2023 года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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