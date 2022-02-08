Пиоли: «Ибрагимович чувствует себя как лев в клетке»

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли рассказал о состоянии ныне травмированного нападающего «россонери» Златана Ибрагимовича. По словам итальянца, на данный момент форвард чувствует себя как лев в клетке.

«Златан – это лев в клетке. У него есть мотивация и амбиции помочь команде на поле, сейчас он надеется вернуться на поле как можно скорее. Завтра он не будет доступен. Посмотрим, что приозойдёт дальше», – рассказал итальянский специалист на своей пресс-конференции.

Напомним, что из-за травмы Ибрагимович пропустил миланское дерби против своего бывшего «Интера». В октябре нападающему исполнилось 40 лет.