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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Ибрагимович чувствует себя как лев в клетке»

08 Февраля 2022 • 17:35 Комментировать
Милан
...
Сампдория
1.40 4.80 7.40
13.02 14:30

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли рассказал о состоянии ныне травмированного нападающего «россонери» Златана Ибрагимовича. По словам итальянца, на данный момент форвард чувствует себя как лев в клетке.

«Златан – это лев в клетке. У него есть мотивация и амбиции помочь команде на поле, сейчас он надеется вернуться на поле как можно скорее. Завтра он не будет доступен. Посмотрим, что приозойдёт дальше», – рассказал итальянский специалист на своей пресс-конференции.

Напомним, что из-за травмы Ибрагимович пропустил миланское дерби против своего бывшего «Интера». В октябре нападающему исполнилось 40 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Стефано Пиоли
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