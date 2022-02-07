​Ибрагимович не сыграет за «Милан» на этой неделе

Травма ахилла, которую в январе получил Златан Ибрагимович, оказалась серьёзнее, чем ожидалось. Опытный шведский футболист не поможет «Милану» в ближайших матчах против «Лацио» (четвертьфинал Кубка Италии, 9 февраля) и «Сампдории» (Серия А, 13 февраля). Об этом на своих страницах пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Златан Ибрагимович травмировался в январском матче чемпионата против «Ювентуса». С тех пор шведский нападающий пропустил дерби между «Миланом» и «Интером».

Всего в этом сезоне Златан Ибрагимович провёл 19 матчей. На счету шведа 8 голов и 2 результативных паса на партнёров.