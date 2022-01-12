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Чемпионат Италии. Серия А

Кастильехо интересен нескольким клубам Ла Лиги

12 Января 2022 • 00:22 Комментировать
Милан
...
Сампдория
13.02 21:30

Полузащитник «Милана» Самуэль Кастильехо в ближайшее время может вернуться в Ла Лигу. В услугах полузащитника заинтересованы сразу 4 испанских клуба: «Сельта», «Хетафе», «Эспаньол» и «Мальорка».

В этом сезоне полузащитнику не хватает игрового времени, а присутствие в клубе Алексиса Салемакерса и Жуниора Мессиаса существенно усложняет задачу Кастильехо пробиться в основу.

Единственным препятствием для трансфера может стать зарплата футболиста, которая составляет 2 с половиной миллиона евро в год. Как сообщает Football Italia, ни один из заинтересованных клубов не готов платить игроку столько денег.

В этом сезоне Кастильехо провел 5 матчей в Серии А, где не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Самуэль Кастильехо
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