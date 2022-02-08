Габбьядини порвал «кресты» - сезон для него закончен

«Сезон закончен» - таковы последствия травмы, которую получил один из лучших игроков «Сампдории» нападающий Маноло Габбьядини в матче против «Сассуоло». Дорианцы одержали самую крупную победу в сезоне, но уже в первом тайме лишились Габбьядини, который забил в текущем сезоне уже шесть голов.

Как оказалось, 30-летний футболист получил травму крестообразных связок - одну из самых неприятных и сложных в футболе, сообщает La Gazzetta Dello Sport. Так что возвращение 35-летнего Себастьяна Джовинко из Северной Америки сейчас для «Сампдории» весьма кстати - он уже прилетел в Геную и готовится выступать за клуб до конца сезона.