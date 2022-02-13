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Чемпионат Италии. Серия А

Джовинко не включили в заявку на матч с «Миланом»

13 Февраля 2022 • 11:10 Комментировать
Милан
...
Сампдория
1.40 4.90 7.80
Через 2 ч. 9 мин.

Дебют Себастьяна Джовинко в «Сампдории» откладывается, футболист не попал в заявку дорианцев на матч с «Миланом», который состоится в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Джовинко вернулся в Серию А после нескольких лет выступлений в МЛС и Саудовской Аравии, присоединившись к клубу в качестве свободного агента. Это случилось девятого февраля.

Свое появление в «Сампдории» 35-летний футболист всячески нахваливал, но пока что демонстрация его способностей в этой команде откладывается как минимум на неделю, так как его фамилия отсутствует среди заявленных на матч в командном «Твиттере» «Сампдории».

Встреча с «Миланом» начнется в 14:30 по московскому времени, следить за ней можно будет по ссылке.
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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Себастьян Джовинко
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МИЛАН САМПДОРИЯ
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13.02  14:30 Милан ... Сампдория 1.44 4.90 7.00
13.02  17:00 Эмполи ... Кальяри 1.81 4.10 4.10
13.02  17:00 Верона ... Удинезе 1.96 3.70 3.85
13.02  17:00 Дженоа ... Салернитана 1.90 3.70 4.10
13.02  20:00 Сассуоло ... Рома 3.10 3.60 2.27
13.02  22:45 Аталанта ... Ювентус 2.70 3.55 2.55
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