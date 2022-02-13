Джовинко не включили в заявку на матч с «Миланом»

Дебют Себастьяна Джовинко в «Сампдории» откладывается, футболист не попал в заявку дорианцев на матч с «Миланом», который состоится в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Джовинко вернулся в Серию А после нескольких лет выступлений в МЛС и Саудовской Аравии, присоединившись к клубу в качестве свободного агента. Это случилось девятого февраля.

Свое появление в «Сампдории» 35-летний футболист всячески нахваливал, но пока что демонстрация его способностей в этой команде откладывается как минимум на неделю, так как его фамилия отсутствует среди заявленных на матч в командном «Твиттере» «Сампдории».