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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» и «Лацио» заинтересованы в услугах Романьоли

13 Февраля 2022 • 12:20 Комментировать
Милан
...
Сампдория
1.40 4.90 7.80
Через 0 ч. 42 мин.

Оборонец «Милана» Алессио Романьоли, являющийся по совместительству капитаном клуба, вскоре может покинуть «Милан». Летом его контракт завершается, и Ромнаьоли рассматривает вариант с уходом из клуба в статусе свободного агента. На его услуги претендуют два крупных итальянских клуба - «Ювентус» и «Лацио».

При этом «Ювентус» готов предложить Романьоли больше денег, но в то же время сам он склоняется к выступлениям за клуб, за который он болеет с детства - «Лацио», сообщает Calciomercato. Однако карьеру Романьоли в 2012 году начинал в... «Роме». В «Милане» он выступает с 2015 года. Трансферная стоимость Романьоли согласно Transfermarkt - 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Милан Ювентус Алессио Романьоли Трансферы футбола - лето 2022
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13.02  14:30 Милан ... Сампдория 1.44 4.90 7.00
13.02  17:00 Эмполи ... Кальяри 1.81 4.10 4.10
13.02  17:00 Верона ... Удинезе 1.96 3.70 3.85
13.02  17:00 Дженоа ... Салернитана 1.90 3.70 4.10
13.02  20:00 Сассуоло ... Рома 3.10 3.60 2.27
13.02  22:45 Аталанта ... Ювентус 2.70 3.55 2.55
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