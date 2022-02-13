«Ювентус» и «Лацио» заинтересованы в услугах Романьоли

Оборонец «Милана» Алессио Романьоли, являющийся по совместительству капитаном клуба, вскоре может покинуть «Милан». Летом его контракт завершается, и Ромнаьоли рассматривает вариант с уходом из клуба в статусе свободного агента. На его услуги претендуют два крупных итальянских клуба - «Ювентус» и «Лацио».

При этом «Ювентус» готов предложить Романьоли больше денег, но в то же время сам он склоняется к выступлениям за клуб, за который он болеет с детства - «Лацио», сообщает Calciomercato. Однако карьеру Романьоли в 2012 году начинал в... «Роме». В «Милане» он выступает с 2015 года. Трансферная стоимость Романьоли согласно Transfermarkt - 25 миллионов евро.