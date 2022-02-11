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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» согласовал с Ботманом условия личного контракта, но «Ньюкасл» и «Ювентус» ещё не выбыли из гонки

11 Февраля 2022 • 18:17 Комментировать
Милан
...
Сампдория
1.40 4.80 7.50
13.02 14:30

Итальянский «Милан» согласовал условия личного контракта с защитником «Лилля» Свеном Ботманом. Напомним, что нидерландец был активно связан с возможным переходом в стан «россонери» во время январского трансферного окна.

Тем не менее, по сообщениям Football Italia, согласование контракта с «Миланом» ещё не значит, что Ботман не сможет оказаться летом в «Ювентусе» или «Ньюкасле». Оба клуба могут перебить предложение «россонери» и закрыть сделку.

Напомним, что Ботман в прошлом сезоне стал чемпионом Франции в составе «Лилля». В данный момент его команда готовится к двухматчевому противостоянию в ⅛ финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

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Милан Свен Ботман
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