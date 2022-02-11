«Милан» согласовал с Ботманом условия личного контракта, но «Ньюкасл» и «Ювентус» ещё не выбыли из гонки

Итальянский «Милан» согласовал условия личного контракта с защитником «Лилля» Свеном Ботманом. Напомним, что нидерландец был активно связан с возможным переходом в стан «россонери» во время январского трансферного окна.

Тем не менее, по сообщениям Football Italia, согласование контракта с «Миланом» ещё не значит, что Ботман не сможет оказаться летом в «Ювентусе» или «Ньюкасле». Оба клуба могут перебить предложение «россонери» и закрыть сделку.

Напомним, что Ботман в прошлом сезоне стал чемпионом Франции в составе «Лилля». В данный момент его команда готовится к двухматчевому противостоянию в ⅛ финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси».