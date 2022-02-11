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Чемпионат Италии. Серия А

Конти решил остаться в «Сампдории» до 2025 года

11 Февраля 2022 • 00:34 Комментировать
Милан
...
Сампдория
1.40 4.80 7.60
13.02 14:30

Защитник генуэзской «Сампдории» Андреа Конти решил связать свое будущее с клубом до 2025 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба, в нынешнем сезоне вынужденного вести борьбу за выживание в высшей лиге итальянского футбола. Сможет ли Конти помочь команде, вопрос непростой, потому что, судя по цифрам, на него в этом сезоне не очень-то рассчитывали - Конти всего лишь три матча, но при этом забил два гола, один в Кубке Италии, а другой в недавнем матче с «Сассуоло», в котором «Сампдория» победила со счетом 4:0.

Конти известен по выступлениям за «Милан» в период 2017-2021, также в 2017 году сыграл в товарищеском матче за сборную Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Андреа Конти
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МИЛАН САМПДОРИЯ
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