Конти решил остаться в «Сампдории» до 2025 года

Защитник генуэзской «Сампдории» Андреа Конти решил связать свое будущее с клубом до 2025 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба, в нынешнем сезоне вынужденного вести борьбу за выживание в высшей лиге итальянского футбола. Сможет ли Конти помочь команде, вопрос непростой, потому что, судя по цифрам, на него в этом сезоне не очень-то рассчитывали - Конти всего лишь три матча, но при этом забил два гола, один в Кубке Италии, а другой в недавнем матче с «Сассуоло», в котором «Сампдория» победила со счетом 4:0.

Конти известен по выступлениям за «Милан» в период 2017-2021, также в 2017 году сыграл в товарищеском матче за сборную Италии.