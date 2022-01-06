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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью остановил расистские выкрики болельщиков «Ромы» в сторону Ибрагимовича

06 Января 2022 • 23:01 Комментировать (2)
Милан
...
Сампдория
13.02 21:30

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью во время выездного матча 20-го тура Серии А против «Милана» остановил расистские выкрики своих болельщиков в адрес нападающего хозяев Златана Ибрагимовича.

Как сообщает DAZN, инцидент произошел во время второго тайма, за несколько минут до того, как Рафаэль Леау забил 3-й гол «Милана». Моуринью услышал расистские выкрики с гостевой трибуны в адрес своего бывшего подопечного Златана Ибрагимовича, с которым португалец успел поработать в «Интере» и в «Манчестер Юнайтед». Услышав оскорбления, Моуринью подошел к болельщикам и попросил их прекратить выкрикивания.

Напомним, что матч между «Миланом» и «Ромой» закончился победой команды Стефано Пиоли со счетом 3:1.


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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед Серия А Златан Ибрагимович Стефано Пиоли Рафаэл Леау
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
06 Января 2022 в 23:18
Красава
NOBODY
06 Января 2022 в 23:06
это уже становится идиотизмом )))) расистские высказывания в адрес Ибры)))))) он что негр? )))) или на трибуне были негры, которые начали обзывать белых? ))))
какой дурдом в мире творится......
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окончен Сассуоло 1:1 Дженоа 1.75 3.80 4.70
окончен Милан 3:1 Рома 2.45 3.60 2.85
Идет 45 минута Ювентус 0:1 Наполи 1.70 3.85 5.70
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