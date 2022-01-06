Моуринью остановил расистские выкрики болельщиков «Ромы» в сторону Ибрагимовича

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью во время выездного матча 20-го тура Серии А против «Милана» остановил расистские выкрики своих болельщиков в адрес нападающего хозяев Златана Ибрагимовича.

Как сообщает DAZN, инцидент произошел во время второго тайма, за несколько минут до того, как Рафаэль Леау забил 3-й гол «Милана». Моуринью услышал расистские выкрики с гостевой трибуны в адрес своего бывшего подопечного Златана Ибрагимовича, с которым португалец успел поработать в «Интере» и в «Манчестер Юнайтед». Услышав оскорбления, Моуринью подошел к болельщикам и попросил их прекратить выкрикивания.

Напомним, что матч между «Миланом» и «Ромой» закончился победой команды Стефано Пиоли со счетом 3:1.