«Милан» и Тео Эрнандес сошлись на условиях нового контракта – официально о пролонгации объявят в ближайшие дни

«Милан» и левый защитник команды Тео Эрнандес завершили переговоры касательно пролонгации действующего трудового соглашения. Стороны сошлись на всех деталях и условиях сделки, а официально о продлении футболиста будет объявлено в ближайшие дни.

Такой информацией у себя в «Твиттере» поделился известный инсайдер Фабрицио Романо. Согласно предоставленным сведениям, новый контракт Эрнандеса будет рассчитан на пять лет.

Стоит уточнить, что миланский клуб пару недель назад в экстренном порядке предложил французу сесть за стол переговоров из-за предметного интереса со стороны ведущих команд АПЛ. Сам Тео также был не против остаться в стане «россонери», о чем неоднократно заявлял в различных интервью.