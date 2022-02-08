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Чемпионат Италии. Серия А

Джовинко сегодня пройдёт медосмотр для «Сампдории»

08 Февраля 2022 • 14:50 Комментировать
Милан
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Сампдория
1.40 4.80 7.40
13.02 14:30

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» и «Пармы» Себастьян Джовинко близок к возвращению в родной чемпионат. По сообщениям Фабрицио Романо, итальянец в скором времени пройдёт медобследование для «Сампдории» в Генуе.

Напомним, что недавно Джовинко стал свободным агентом после долгих лет выступлений за «Торонто» и аравийский «Аль Хиляль». Недавно стало известно о переходе в канадский клуб другого итальянского игрока – Лоренцо Инсинье из «Наполи».

Джовинко покинул Италию ещё в 2014 году, когда осознал, что получает недостаточно игрового времени в составе «Ювентуса». В конце января футболисту исполнилось 35 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Себастьян Джовинко
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МИЛАН САМПДОРИЯ
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