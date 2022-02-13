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Чемпионат Италии. Серия А

​Вратарь «Милана» сделал голевой пас в воскресном матче

13 Февраля 2022 • 15:20 Комментировать
Милан
1:0
Сампдория
окончен

Воскресную программу итальянской Серии А открыл матч «Милана» и «Сампдории». Команде Стефано Пиоли удалось повести в счёте уже на седьмой минуте. После выноса от вратаря Майка Меньяна Рафаэл Леау получил мяч и решил эпизод. Таким образом, страж ворот «россонери» записал на свой счёт голевую передачу.

Следить за вторым таймом матча между «Миланом» и «Сампдорией» можно в текстовой трансляции. Если команда Стефано Пиоли победит, то выйдет на первое место в турнирной таблице.

Напомним, что накануне главный матч двадцать пятого тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Интером» завершился вничью со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Майк Меньян
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окончен Милан 1:0 Сампдория 1.44 4.90 7.00
13.02  17:00 Эмполи ... Кальяри 1.81 4.10 4.10
13.02  17:00 Верона ... Удинезе 1.96 3.70 3.85
13.02  17:00 Дженоа ... Салернитана 1.90 3.70 4.10
13.02  20:00 Сассуоло ... Рома 3.10 3.60 2.27
13.02  22:45 Аталанта ... Ювентус 2.70 3.55 2.55
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