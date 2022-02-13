​Вратарь «Милана» сделал голевой пас в воскресном матче

Воскресную программу итальянской Серии А открыл матч «Милана» и «Сампдории». Команде Стефано Пиоли удалось повести в счёте уже на седьмой минуте. После выноса от вратаря Майка Меньяна Рафаэл Леау получил мяч и решил эпизод. Таким образом, страж ворот «россонери» записал на свой счёт голевую передачу.

Следить за вторым таймом матча между «Миланом» и «Сампдорией» можно в текстовой трансляции. Если команда Стефано Пиоли победит, то выйдет на первое место в турнирной таблице.

Напомним, что накануне главный матч двадцать пятого тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Интером» завершился вничью со счётом 1:1.